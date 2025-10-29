„Falsche Polizisten“ von 92-Jähriger ausgetrickst

Im Bezirk Leoben konnten in der vergangenen Woche drei tatverdächtige Trickbetrüger festgenommen werden: Über mehrere Tage hinweg kontaktierten die eine 92-Jährige telefonisch und gaben sich als Polizisten aus. Sie behaupteten, es gebe Unregelmäßigkeiten auf dem Bankkonto der Frau und Falschgeld sei im Umlauf. Die Frau sollte ihr Geld abheben und den angeblichen Kriminalbeamten zur Überprüfung im Rahmen einer verdeckten Ermittlung übergeben. Zudem versuchten die Betrüger sie davon zu überzeugen, dass es sich um eine geheime Operation handle, weshalb sie niemandem von den Gesprächen erzählen dürfe.