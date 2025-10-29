Trickbetrügerin war als Rosenverkäuferin getarnt

Vierstelliger Betrag gestohlen

Daraufhin öffnete die 68-Jährige ihre Geldbörse, in der sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer kurz darauf anstehenden Rechnungsbegleichung eine große Summe an Geld befand. Als die 68-Jährige der Rosenverkäuferin eine Euromünze gab, wollte diese jedoch noch weitere 20 Cent. Den Moment der Münzsuche dürfte die unbekannte Frau in der Folge geschickt genutzt haben, um der 68-Jährigen einen vierstelligen Eurobetrag aus der Geldbörse zu stehlen. Die 72-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits weitergegangen und hatte vom Trickdiebstahl nichts mitbekommen. Auch die 68-Jährige selbst bemerkte erst bei der kurz darauf geplanten Zahlung den Diebstahl ihres Geldes. Sofort erstattet sie Anzeige bei der Polizei.