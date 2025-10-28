Rollstuhlfahrer geriet unter Reifen von Linienbus

Kurz vor 8 Uhr am Dienstag in der Früh rollte ein 86 Jahre alter Mann mit einem elektrischen Rollstuhl am Gehsteig vor einem Lebensmittelgeschäft beim Grazer Hauptbahnhof. Er wollte die Fahrbahn überqueren, schildert die Polizei – dabei dürfte ihm aber ein Fehler in der Bedienung und eine Unachtsamkeit passiert sein. Denn der Mann prallte mit voller Geschwindigkeit in die hintere Seite eines Linienbusses.