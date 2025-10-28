Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall am Bahnhof

Rollstuhlfahrer geriet unter Reifen von Linienbus

Steiermark
28.10.2025 16:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jauschowetz Christian)

Ein Rollstuhlfahrer (86) verlor am Dienstagmorgen am Grazer Hauptbahnhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Linienbus. Er wurde schwer verletzt.

0 Kommentare

Kurz vor 8 Uhr am Dienstag in der Früh rollte ein 86 Jahre alter Mann mit einem elektrischen Rollstuhl am Gehsteig vor einem Lebensmittelgeschäft beim Grazer Hauptbahnhof. Er wollte die Fahrbahn überqueren, schildert die Polizei – dabei dürfte ihm aber ein Fehler in der Bedienung und eine Unachtsamkeit passiert sein. Denn der Mann prallte mit voller Geschwindigkeit in die hintere Seite eines Linienbusses.

Der 86-Jährige stürzte und geriet mit dem rechten Fuß unter einen Reifen des Fahrzeugs. Nach der Erstversorgung wurde der 86-Jährige mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
136.717 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.582 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
122.341 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf