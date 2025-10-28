Rollstuhlfahrer geriet unter Reifen von Linienbus

Ein Rollstuhlfahrer (86) verlor am Dienstagmorgen am Grazer Hauptbahnhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Linienbus. Er wurde schwer verletzt.
Kurz vor 8 Uhr am Dienstag in der Früh rollte ein 86 Jahre alter Mann mit einem elektrischen Rollstuhl am Gehsteig vor einem Lebensmittelgeschäft beim Grazer Hauptbahnhof. Er wollte die Fahrbahn überqueren, schildert die Polizei – dabei dürfte ihm aber ein Fehler in der Bedienung und eine Unachtsamkeit passiert sein. Denn der Mann prallte mit voller Geschwindigkeit in die hintere Seite eines Linienbusses.
Der 86-Jährige stürzte und geriet mit dem rechten Fuß unter einen Reifen des Fahrzeugs. Nach der Erstversorgung wurde der 86-Jährige mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.
