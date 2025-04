Um 7.30 Uhr holten sich die Ersten das BA-Taferl

Den 7. April haben sich nicht nur viele Autofahrer im Ausseerland rot in den Kalender eingetragen, sondern auch die Mitarbeiter der BH Liezen, ihrer Außenstelle in Bad Aussee und die Kfz-Zulassungsstellen in der Region. Alle Institutionen waren bestens für einen Ansturm auf das begehrte BA-Taferl gerüstet, das am Montag erstmalig nach 13 Jahren wieder ausgegeben wurde. Nachdem die Landesregierung das identitätsstiftende Kennzeichen anno 2012 „eingestampft“ hatte, feierten alle die ersehnte „Hoamkehr“ von BA!