„Schnaps-Idee“ bringt junges Duo hinter Gitter

18 Bier und mehrere Schnäpse . . .

Etwas konkreter wurde der Zweitangeklagte (17): „Wir haben am Vormittag zu zweit rund 18 Halbe Bier und drei bis fünf Schnäpse getrunken“, gab er an. Im Laufe des Trinkens habe er „humorvoll“ den Vorschlag gemacht, dass man Geld bei dem Geschäft rauben könnte. Doch sein Kollege hätte dies ernst genommen. Nachsatz: „Ohne Alkohol hätten wir das nie gemacht.“