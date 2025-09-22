Duo nach Überfall auf Supermarkt ausgeforscht

Fast genau einen Monat nach dem bewaffneten Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft im Tiroler Stumm im Zillertal sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Einer von ihnen war zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt.
Brutale Szenen spielten sich am 22. August in einem Supermarkt in Stumm ab! Zwei Unbekannte bedrohten eine Angestellte mit einem Messer und forderten Geld. Daraufhin ergriffen sie samt der Beute die Flucht. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock.
Finanzielle Sorgen als Motiv
Hinweise aus der Bevölkerung führten nun zum Ermittlungserfolg. Mittlerweile sitzen zwei Beschuldigte in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft. Es handelt sich dabei um zwei Einheimische im Alter von 20 und 17 Jahren. „Sie zeigten sich geständig und gaben finanzielle Sorgen als Motiv an“, erklären die Ermittler.
Festnahmen in Oberösterreich und in Reutte
Der 20-Jährige hatte laut Polizei bereits kurz nach der Tat aufgrund entsprechender Hinweise als verdächtig gegolten. Der Mann wurde schließlich in Oberösterreich ausgeforscht und am 17. September in Linz festgenommen. Der 17-Jährige, der zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt war, wurde zwei Tage später in Reutte festgenommen.
