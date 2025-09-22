Duo nach Überfall auf Supermarkt ausgeforscht

Festnahmen in Oberösterreich und in Reutte

Der 20-Jährige hatte laut Polizei bereits kurz nach der Tat aufgrund entsprechender Hinweise als verdächtig gegolten. Der Mann wurde schließlich in Oberösterreich ausgeforscht und am 17. September in Linz festgenommen. Der 17-Jährige, der zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt war, wurde zwei Tage später in Reutte festgenommen.