Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

In dem Fahrzeug befanden sich zwei Insassinnen – eine 83-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine 67-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Leibnitz. Die 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen bei dem Zusammenstoß, die beiden anderen wurden unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Frauen wurden in das Krankenhaus Feldbach eingeliefert.