Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einer frontalen Kollision im Bezirk Südoststeirmark wurden am Montag drei Frauen teils schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in das Krankenhaus Feldbach gebracht.
Am Montagnachmittag lenkte eine 26-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark ihren Pkw auf der L203 in Richtung Glatzau. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw.
In dem Fahrzeug befanden sich zwei Insassinnen – eine 83-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine 67-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Leibnitz. Die 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen bei dem Zusammenstoß, die beiden anderen wurden unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Frauen wurden in das Krankenhaus Feldbach eingeliefert.
