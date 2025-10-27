Warum in Salzburg zu wenig gebaut wird

Die fetten Jahre sind in der Bauindustrie vorbei. Die Branche ist in einem Preiskampf. Konkurrenz kommt aus anderen Bundesländern, doch über der Staatsgrenze liegen auch Hoffnungen. Zugleich fehlen in Salzburg die Impulse, die zu mehr Wohnungen führen könnten.
„Durchwachsen!“ – So beschreibt Innungsmeister Peter Dertnig die Lage der Salzburger Bauindustrie. Wobei die Situation in den Bezirken etwas unterschiedlich sei: „Im Innergebirg ist die Lage durch den Tourismus noch ganz gut.“ Anders sehe es im Flachgau und in der Stadt Salzburg aus. „Weil in Oberösterreich wenig gebaut wird, dringen immer mehr Firmen von dort ein“, sagt Dertnig der „Krone“.
