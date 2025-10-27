Warum in Salzburg zu wenig gebaut wird

„Durchwachsen!“ – So beschreibt Innungsmeister Peter Dertnig die Lage der Salzburger Bauindustrie. Wobei die Situation in den Bezirken etwas unterschiedlich sei: „Im Innergebirg ist die Lage durch den Tourismus noch ganz gut.“ Anders sehe es im Flachgau und in der Stadt Salzburg aus. „Weil in Oberösterreich wenig gebaut wird, dringen immer mehr Firmen von dort ein“, sagt Dertnig der „Krone“.