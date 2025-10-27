Wenn sich zwei streiten, freut sich die Austria!

Im intensiven und körperbetonten Spitzenspiel der 1. Klasse Nord zwischen Elsbethen und den Kuchl Juniors trennten sich die beiden Verfolger mit 0:0. Währenddessen zog Tabellenführer Austria Salzburg 1b mit einem 7:1-Auswärtserfolg in St. Georgen weiter davon und kürte sich so zum Herbstmeister.
„Es war ein gutes, intensives Spiel beider Teams“, resümierte Elsbethen-Coach Edin Selimbasic. „Wir hätten ein Tor machen können, hatten sogar eine hundertprozentige Chance in der ersten Halbzeit.“ Trotz verletzungsbedingter Ausfälle hielt sein Team stabil dagegen. „Wir wollten uns nicht einigeln, sondern mutig nach vorne spielen. Das Remis ist gerecht, auch wenn wir das leichte Chancenplus hatten.“
Wir hätten das Spiel gewinnen können!
Beide Coaches aus ihrer eigenen Perspektive
Die Kuchl Juniors mit ihrem jungen, technisch starken Team sahen es klassischerweise ähnlich und doch ganz anders. „Ein extrem körperbetontes Spiel“, analysierte Trainer Karl Schön. „Für unsere 2009er-Truppe war das echter Männerfußball. In den letzten 25 Minuten haben wir gedrückt, da waren wir spielerisch stärker und hätten gewinnen können, aber Elsbethen hat defensiv stark verteidigt.“
Duell auf Augenhöhe
Beide Teams zeigten, warum sie zu Recht in der Spitzengruppe stehen. Elsbethen (ohne Ex-Profi Mayr) robust, kompakt und mit Leidenschaft – die Kuchl Juniors laufstark, taktisch diszipliniert und mit spielerischen Akzenten. Einziger Wermutstropfen aus Sicht beider Teams: Auf die Tabelle blickend war das 0:0 zu wenig, denn die Austria 1b enteilt weiter.
„Natürlich ist das Ergebnis ärgerlich, wenn du auf die Tabelle schaust“, so Selimbasic. „Aber wir bleiben dran. Und mit der bevorstehenden Rückkehr einiger Stammspieler bin ich auch sehr zuversichtlich.“ Auch Schön blickt optimistisch nach vorne: „Wir entwickeln uns stetig, finden mehr und mehr in den Erwachsenenfußball. Dieses Duell war ein Reifetest, den wir bestanden haben.“
Wenn sich zwei streiten...
Am Ende also kein Sieger. Aber ein Spiel, das den engen Kampf im Spitzenfeld der 1. Klasse Nord unterstrich. Und während Elsbethen und Kuchl sich neutralisierten, lacht ganz oben einer: Austria Salzburg 1b. Thomas Schaier
1. Klasse Nord: Croatia Salzburg – Abtenau abgesagt, Eugendorf 1b – Grödig 1b 2:1 (1:0), Wals-Grünau Juniors – Scheffau 3:1 (0:0), Elsbethen – Kuchl Juniors 0:0, St. Georgen – Austria Salzburg 1b 1:7 (1:3), Oberhofen – Obertrum 3:5 (0:3), Perwang/Michaelbeuern – Lamprechtshausen 1:6 (1:3).
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.