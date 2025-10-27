Wenn sich zwei streiten, freut sich die Austria!

„Natürlich ist das Ergebnis ärgerlich, wenn du auf die Tabelle schaust“, so Selimbasic. „Aber wir bleiben dran. Und mit der bevorstehenden Rückkehr einiger Stammspieler bin ich auch sehr zuversichtlich.“ Auch Schön blickt optimistisch nach vorne: „Wir entwickeln uns stetig, finden mehr und mehr in den Erwachsenenfußball. Dieses Duell war ein Reifetest, den wir bestanden haben.“