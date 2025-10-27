Auf steirischen Konten schlummert viel Potenzial

Auch bei der Raiffeisen-Landesbank sind Veranlagungsprodukte im Aufwind. Vorstand Rainer Stelzer verweist aber auf viel Potenzial, das derzeit noch sprichwörtlich liegen bleibt: So liegen aktuell rund 3,1 Milliarden Euro auf Girokonten von Raiffeisen-Privatkunden. Bei einem Marktanteil von 50 Prozent geht man davon aus, dass es steiermarkweit rund fünf Milliarden sind. „Diese Gelder gehen oft weit über den sogenannten Notgroschen hinaus und könnten durchaus besser veranlagt werden“, so Stelzer. Als eine der wichtigsten Regeln gelte: Nicht unnötig Geld am Girokonto liegen lassen! Höhere Verzinsungen seien durchaus auch schon bei kürzeren Bindungszeiten und für jede Finanz- und Lebenslage möglich.