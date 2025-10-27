Mödlinger Floriani fingen deutsches Schwein ein

Straße gesichert, gesperrt und das Tier gerettet

Ein Pannenfahrzeug des ADAC war schnell zur Stelle, und die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei sperrte kurzzeitig die Straße. Das war nur der erste Teil des Einsatzes: Die Mödlinger Floriani bugsierten das Tier von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen. Dort fühlte sich das Tier sichtlich wohl und zeigte sich von den vielen Einsatzkräften sichtlich unbeeindruckt. Bis zum Eintreffen eines TIerkäfigs hielt man gemeinsam mit den deutschen Einsatzkräften das Tier in Schach.

Eine Stunde lang tierischer Einsatz

Anschließend konnte man durch die vielen Anwesenden im gemeinsamen Zusammenwirken das Tier in den Käfig treiben und anschließend dem Besitzer übergeben. Nicht ohne eine ordentliche Portion Spaß ging es nach dem etwa eine Stunde langen Einsatz weiter auf Heimreise: Eine Einsatzmeldung, die wohl in die Geschichte der Florianis Mödling eingehen wird ...