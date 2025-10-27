Mödlinger Floriani fingen deutsches Schwein ein

Schwein gehabt hat ein ebensolches Tier, das in Deutschland entkommen war und auf einer dortigen Straße herumlief: Denn die Florianis von Mödling/NÖ waren gerade auf dem Rückweg einer Spezialausbildung und sicherten die Fahrbahn sofort ab, damit es nicht vor ein Auto laufen konnte. Was folgte, war ein Beispiel guter nachbarschaftlicher Zusammenarbeit.
Es war eine spezielle Fortbildung, die Feuerwehrspezialisten aus Mödling absolviert hatten. Am Rückweg staunten die Kameraden nicht schlecht, als sie auf der Fahrbahn einer deutschen Schnellstraße ein Schwein entdeckten.
Straße gesichert, gesperrt und das Tier gerettet
Ein Pannenfahrzeug des ADAC war schnell zur Stelle, und die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei sperrte kurzzeitig die Straße. Das war nur der erste Teil des Einsatzes: Die Mödlinger Floriani bugsierten das Tier von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen. Dort fühlte sich das Tier sichtlich wohl und zeigte sich von den vielen Einsatzkräften sichtlich unbeeindruckt. Bis zum Eintreffen eines TIerkäfigs hielt man gemeinsam mit den deutschen Einsatzkräften das Tier in Schach.
Eine Stunde lang tierischer Einsatz
Anschließend konnte man durch die vielen Anwesenden im gemeinsamen Zusammenwirken das Tier in den Käfig treiben und anschließend dem Besitzer übergeben. Nicht ohne eine ordentliche Portion Spaß ging es nach dem etwa eine Stunde langen Einsatz weiter auf Heimreise: Eine Einsatzmeldung, die wohl in die Geschichte der Florianis Mödling eingehen wird ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.