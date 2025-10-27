Mann sucht nach blutiger Attacke Wiener Spital auf

Aufregung in einem Unfallkrankenhaus in Wien-Favoriten! Ein 43-Jähriger schleppte sich am späten Sonntagabend mit einer Schnittverletzung im Brustbereich in das Gebäude. Ein Spitalsmitarbeiter verständigte sofort den Polizeinotruf.
Der Mann wies eine Schnittverletzung im Brustbereich auf – laut eigenen Angaben war er Opfer eines plötzlichen Überfalls.
Mit scharfem Gegenstand zugestochen
Gegenüber der Polizei schilderte der Verletzte, dass er gegen 21 Uhr auf der Favoritenstraße unterwegs gewesen sei, als ihn eine Gruppe „arabisch aussehender Männer“ ohne Vorwarnung attackiert habe. Einer der Angreifer soll dabei mit einem scharfen Gegenstand zugestochen haben.
Attacke kam völlig unerwartet
Eine Auseinandersetzung vor dem Angriff habe es nicht gegeben – die Täter seien ihm völlig unbekannt, so der 43-Jährige weiter. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen aufgenommen.
