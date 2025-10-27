Vorteilswelt
Mysteriöser Überfall

Mann sucht nach blutiger Attacke Wiener Spital auf

Wien
27.10.2025 11:44
Der Verletzte suchte selbst ein Spital auf (Symbolbild).
Der Verletzte suchte selbst ein Spital auf (Symbolbild).

Aufregung in einem Unfallkrankenhaus in Wien-Favoriten! Ein 43-Jähriger schleppte sich am späten Sonntagabend mit einer Schnittverletzung im Brustbereich in das Gebäude. Ein Spitalsmitarbeiter verständigte sofort den Polizeinotruf. 

0 Kommentare

Der Mann wies eine Schnittverletzung im Brustbereich auf – laut eigenen Angaben war er Opfer eines plötzlichen Überfalls.

Mit scharfem Gegenstand zugestochen
Gegenüber der Polizei schilderte der Verletzte, dass er gegen 21 Uhr auf der Favoritenstraße unterwegs gewesen sei, als ihn eine Gruppe „arabisch aussehender Männer“ ohne Vorwarnung attackiert habe. Einer der Angreifer soll dabei mit einem scharfen Gegenstand zugestochen haben.

Attacke kam völlig unerwartet
Eine Auseinandersetzung vor dem Angriff habe es nicht gegeben – die Täter seien ihm völlig unbekannt, so der 43-Jährige weiter. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen aufgenommen. 

