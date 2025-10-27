Mann sucht nach blutiger Attacke Wiener Spital auf

Mit scharfem Gegenstand zugestochen

Gegenüber der Polizei schilderte der Verletzte, dass er gegen 21 Uhr auf der Favoritenstraße unterwegs gewesen sei, als ihn eine Gruppe „arabisch aussehender Männer“ ohne Vorwarnung attackiert habe. Einer der Angreifer soll dabei mit einem scharfen Gegenstand zugestochen haben.