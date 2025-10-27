„Arbeiten sowie die Landschaft und Ruhe genießen“

Wie sieht es für die Schüler aus? Eine höhere Schule gibt es ja in der Gemeinde nicht…

Es war immer schon so, dass viele Kinder und Jugendliche nach Klagenfurt gependelt sind. Meine Söhne machen das übrigens auch. Mit dem Bus ist man aber in knapp einer halben Stunde am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See. Von dort aus fahren dann mehrere Busse nach Völkermarkt.