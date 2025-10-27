„Arbeiten sowie die Landschaft und Ruhe genießen“

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. „Krone“-Mobilitätscheck in Gallizien mit Bürgermeister Hannes Mak.
Mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember werden auch die Fahrpläne in allen Regionen Kärntens optimiert und angepasst. So auch im Bezirk Völkermarkt. Die „Krone“ hat mit Galliziens Gemeindechef Hannes Mak gesprochen.
„Krone“: Wie mobil bin ich in Ihrer Gemeinde ohne Auto?
Hannes Mak: Natürlich kommt es immer darauf an, wo genau man wohnt, aber mit Bussen und dem GoMobil kommt man überall hin. Dieses Angebot wird super angenommen – von Jungen und Älteren. Egal ob zum Bahnhof oder zum Arzttermin; praktisch ist, wie flexibel man mit den Fahrten ist. Unter der Woche fahren die Busse stündlich.
Wie sieht es für die Schüler aus? Eine höhere Schule gibt es ja in der Gemeinde nicht…
Es war immer schon so, dass viele Kinder und Jugendliche nach Klagenfurt gependelt sind. Meine Söhne machen das übrigens auch. Mit dem Bus ist man aber in knapp einer halben Stunde am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See. Von dort aus fahren dann mehrere Busse nach Völkermarkt.
Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 30.10. am Bahnhof Kühnsdorf (15 bis 20 Uhr) und am 31.10. in Völkermarkt während des Marktes (8 bis 12 Uhr)!
Fahren Sie selbst denn auch mit den Öffis?
Klar, ich fahre sehr gerne mit dem Zug. Wenn ich alleine bin, also arbeitstechnisch unterwegs bin, nutze ich immer die Öffis – etwa nach Klagenfurt. Ich bin heuer auch mit dem Bus zum Wiesenmarkt gefahren. Sehr praktisch!
Und was macht man dann als Bürgermeister im Zug?
Entweder arbeiten oder einfach die Ruhe und Landschaft genießen…
