Trunkenbold (39) bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein Mongole (39) im Tiroler Bezirk Landeck am Samstag. Die anschließende Fahrt mit dem E-Scooter endete folglich mit einem Sturz. Laut Polizei war der 39-Jährige „stark alkoholisiert“.
Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr. Der 39-Jährige fuhr mit dem E-Scooter auf der Bundesstraße in Landeck. „Er kam von der Straße ab und blieb im angrenzenden Schotterplatz liegen“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Bei dem Sturz zog sich der Mongole Verletzungen zu. Die Rettung führte die Erstversorgung vor Ort durch und brachten den 39-Jährigen im Anschluss in das Krankenhaus Zams. „Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine starke Alkoholisierung“, heißt es von den Ermittlern abschließend.
