WSG Tirol wins basement duel against BW Linz

It's important to at least get off to a good start against Linz. To do so, they must not concede "cheap goals" like they did in the 3-2 defeat to Vienna Austria, said Semlic, who is missing the injured Quincy Butler. The involvement of the ailing Benjamin Böckle is also questionable. The Linzers will rely on their experienced attacking line of Shon Weissman, who has scored 34 times in his 36 league games, Ronivaldo and Thomas Goiginger. They have "shown several times in recent weeks that we can keep up with any team in the league", said BW coach Mitja Mörec.