Bundesliga in the ticker
WSG Tirol wins basement duel against BW Linz
Eleventh round of the Austrian Bundesliga. WSG Tirol meet Blau-Weiß Linz, we report live - see ticker below. The score is currently 1:0.
Here is the live ticker:
The Tyroleans have not yet been able to halt their downward trend and are winless in seven games ahead of their home match against BW Linz at the Tivoli Stadion Tirol. Most recently, they failed to score three times. "We're not building castles in the air, everyone speaks the same language, it's not like a wedge is being driven in after three defeats. It's down-to-earth here, honest," said WSG coach Philipp Semlic. The last victory came on August 10 with a 3:1 win against LASK. "It's kind of normal at WSG that there can be phases like this."
It's important to at least get off to a good start against Linz. To do so, they must not concede "cheap goals" like they did in the 3-2 defeat to Vienna Austria, said Semlic, who is missing the injured Quincy Butler. The involvement of the ailing Benjamin Böckle is also questionable. The Linzers will rely on their experienced attacking line of Shon Weissman, who has scored 34 times in his 36 league games, Ronivaldo and Thomas Goiginger. They have "shown several times in recent weeks that we can keep up with any team in the league", said BW coach Mitja Mörec.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
