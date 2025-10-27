„Melissa“ naht mit maximaler Zerstörungskraft

Tausende Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden

Auch Kuba bereitet sich auf den Sturm vor. Als „starker Hurrikan“ werde „Melissa“ am Dienstag über den Südosten des Landes ziehen, bevor er am Mittwoch die Bahamas erreiche. Die kubanischen Behörden bereiten sich darauf vor, Tausende Menschen aus besonders gefährdeten Regionen in Sicherheit zu bringen. „Unsere Priorität ist der Schutz der Bevölkerung“, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel Bermúdez bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrats.