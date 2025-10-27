Prägte heimische Medien: Heinz Nußbaumer ist tot

Nach seinem Studium der Theologie, Rechts- und Staatsphilosophie sowie Kunstgeschichte begann Nußbaumer seine journalistische Laufbahn 1964 bei der „Salzburger Volkszeitung“. 1966 holte ihn Hugo Portisch zum „Kurier“ in Wien, wo er von 1971 bis 1990 das Außenpolitik-Ressort leitete. In dieser Rolle entstanden zahlreiche Berichte und Interviews mit internationalen Staatsmännern.