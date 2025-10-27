Kingley: „17 Meter und eine Olympia-Medaille!“

Scheint Los Angeles 2028 noch weit entfernt, liegen die Ziele für 2026 natürlich ganz nah. In Hinblick auf die Hallen-WM im März in Torun hält sich Roland Werthner zurück. „Wir müssen erst einmal die drei Monate Wintertraining abwarten!“ Dann sehe man, ob Endiorass die Direkt-Norm von 16,90 m springen könne oder nicht. Endi selbstbewusst. „Wenn ich Form bin, traue ich mir das zu.“ Wobei Georg Werthner glaubt, dass wohl auch über die Weltrangliste eine Leistung von 16,65 bis 16,70 m für die Hallen-WM reichen dürfte. International steht der Dreisprung bei den großen Meetings leider im kommenden Winter so gut wie nicht auf dem Programm. Aber mit Linz und der neuen Halle in Wien gibt es jetzt in Österreich doch mehr Gelegenheiten für große Sprünge…