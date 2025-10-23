Ferencvaros fans are not allowed to enter the country, club rages

"We have never been such hosts"

Without justification, as Ferencvaros complained in a statement: "The Ferencvárosi Torna Club was shocked to learn that the special train with the Ferencváros fans, who were traveling to the UEFA Europa League group match RB Salzburg - FTC on Thursday, was turned back at the Hungarian-Austrian border by decision of the Austrian Ministry of the Interior - without any justification. This shameful procedure is reminiscent of the worst years of Austrian oppression, is incomprehensible, unacceptable and extremely unsportsmanlike. We have never been such hosts ... The club will take the necessary legal steps." The Austrian Ministry of the Interior has not yet commented on the matter.