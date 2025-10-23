Impending repercussions
Ferencvaros fans are not allowed to enter the country, club rages
After the Austrian Ministry of the Interior refused Ferencvaros Budapest fans entry to the Europa League match against FC Salzburg, the club announced in a statement that it would take legal action and compared the action to "the worst years of Austrian oppression" ...
A special train was supposed to take hundreds of fans from Budapest to Salzburg on Thursday. However, nothing came of it, as the supporters of the traditional Hungarian club were banned from entering the country at the Austrian-Hungarian border.
"We have never been such hosts"
Without justification, as Ferencvaros complained in a statement: "The Ferencvárosi Torna Club was shocked to learn that the special train with the Ferencváros fans, who were traveling to the UEFA Europa League group match RB Salzburg - FTC on Thursday, was turned back at the Hungarian-Austrian border by decision of the Austrian Ministry of the Interior - without any justification. This shameful procedure is reminiscent of the worst years of Austrian oppression, is incomprehensible, unacceptable and extremely unsportsmanlike. We have never been such hosts ... The club will take the necessary legal steps." The Austrian Ministry of the Interior has not yet commented on the matter.
