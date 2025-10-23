After only a few days
Massive criticism: Austria parts ways with sponsor
Over and out: After just a few days, Vienna's Austria ends its cooperation with Lukoil International!
The Bundesliga club's cooperation with Lukoil International had caused quite a stir. Fans sharply criticized the deal with the Austrian subsidiary of the largest private Russian oil company.
By sponsoring the "Special Needs" teams, Lukoil, which has partnerships with the women's team of the Vienna Sports Club, the Austrian Tennis Association and the Austrian Darts Association, among others, wanted to improve its image.
Austria pulls the ripcord
However, the "Veilchen" have now terminated the contract. "Due to the current international developments of the last few days, we have jointly agreed to terminate the cooperation in the CSR area for our Special Violets and Special Violets Kids with immediate effect, although Lukoil is not on the EU sanctions list," reads a statement.
The club also emphasizes that it has "complied at all times with all sanction requirements of the European Union and the Republic of Austria".
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.