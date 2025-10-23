Steirer (56) handelte mit Nazi-Devotionalien

Schaukelstuhl mit Hakenkreuz-Stickerei

Doch aus seinen Vorverurteilungen scheint der inzwischen pensionierte Grazer nicht sonderlich viel gelernt zu haben: Am Donnerstag musste er sich in Graz erneut wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor einem Geschworenensenat verantworten. „Es geht im Wesentlichen um den Handel mit NS-Gegenständen“, erklärt der Staatsanwalt. Konkret hat der Grazer einen Hakenkreuz-Wimpel, eine SA-Uniform sowie einen Schaukelstuhl mit Reichsadler- und Hakenkreuz-Stickerei über eine Online-Plattform verkauft. Zuvor soll er auch Bilder der Devotionalen verschickt haben – und somit nach Verbotsgesetz einschlägige Symbole zur Schau gestellt bzw. verbreitet haben.