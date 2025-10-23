Next bad news
Ski drama! Olympic retirement is now a sad certainty
Now it's a sad certainty: Marta Bassino, one of Italy's greatest skiing hopes, will miss the Winter Olympics at home!
As reported by krone.at, the 29-year-old crashed during training on a relatively flat section of the piste in Val Senales in South Tyrol. The Italian skiing hopeful not only suffered a fracture to the tibial plateau on her left knee, but also tore her inner ligament. Bassino underwent surgery in Milan on Wednesday evening.
This means she is out of the Olympics. According to Italy's ski association, Bassino will not be able to ski again for at least four to six months.
Host country in injury trouble
Shortly before the start of the season this weekend in Sölden, where Bassino was due to compete on Saturday, the Italians have another piece of bad news. At the home Winter Games in Cortina d'Ampezzo, she actually wanted to build on her old successes after a botched season. After all, Bassino has already won seven World Cup races and two world championship titles.
Team-mate Marta Rossetti will also have to miss the season highlight due to injury. What's more, overall World Cup winner Federica Brignone is also shaking off her big dream of the Olympics after her serious injury ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
