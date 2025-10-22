Jetzt droht Olympia-Aus! Ski-Ass schwer verletzt

Eine Woche nach Marta Rossetti hat es auch ihre Teamkollegin Bassino beim Training in Südtirol erwischt. Die 29-Jährige kam laut italienischem Wintersportverband (FISI) am Mittwoch auf einem relativ flachen Abschnitt auf der Piste im Schnalstal zu Sturz. Dabei hat sich die italienische Olympia-Hoffnung eine Fraktur des Schienbeinkopfes am linken Knie zugezogen, wie der Verband mitgeteilt hat.