Qarabag beaten
Bilbao and Gala celebrate victories in the premier class
Athletic Bilbao handed Qarabag their first defeat of the Champions League season. The Basques came back from 1-0 down to win 3-1 on Wednesday evening. Galatasaray also celebrated a 3:1 victory. The Istanbul side defeated Bodö/Glimt.
Victor Osimhen set the tone early on, putting the home side ahead with goals in the 3rd and 33rd minutes respectively. IN the second half, it was then Yunus Akgün (60') who increased Galatasaray's lead before Andreas Helmersen (75') scored the consolation goal.
Bilbao were even quicker off the mark, with Leandro Andrade scoring for the visitors in the first minute. An early shock for the Basques, who did not allow themselves to concede the goal. Gorka Guruzeta (40th, 88th) and Robert Navarro (70th) turned the game in Bilbao's favor.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
