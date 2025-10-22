Vorteilswelt
An Beinen verletzt

Arbeiter wurde unter Gabelstapler eingeklemmt

Steiermark
22.10.2025 17:33
Der Mann wurde mit dem C 12 zum Uniklinikum Graz geflogen
Der Mann wurde mit dem C 12 zum Uniklinikum Graz geflogen(Bild: Jauschowetz Christian)

Ein 63 Jahre alter Arbeiter ist am Mittwoch im steirischen St. Ruprecht an der Raab unter einem Gabelstapler eingeklemmt und schwer verletzt worden. Kollegen des Mannes leisteten sofort Erste Hilfe. 

In der Mittagszeit geschah der schlimme Unfall auf einem Firmengelände in St. Ruprecht an der Raab. Beim Abladen geriet ein 63-Jähriger unter einen Gabelstapel, der rückwärts fuhr. Das Bein des Mannes wurde unter dem Gerät eingeklemmt.

Die Kollegen des 63-Jährigen leisteten sofort Erste Hilfe. Sobald er befreit wurde, wurde er von zwei Notärzten und einem Sanitätsteam versorgt. Mit dem Rettungshubschrauber C12 flog man den Patienten zum LKH-Uniklinikum Graz.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
