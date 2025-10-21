Lehrerin ruiniert | „Migrationspanik“

„Migrationspanik“. Diese viel beachteten Gerichtsverfahren sind freilich nur die Spitze des Eisberges. Täglich stehen junge Männer mit Migrationshintergrund, die nicht akzeptieren, wie in unserer Kultur mit Frauen umzugehen ist, hier vor Gericht. Was denken sich Frauen, die Opfer von Attacken solcher Mustafas oder Beshats wurden, wenn sie dann lesen, was die österreichische „Migrationsforscherin“ Judith Kohlenberger von der WU Wien schreibt: Sie beklagt in ihrem neuen Buch die herrschende „Migrationspanik“ und die Brutalität, die gegenüber Migranten an den europäischen Grenzen herrsche. Die Brutalität mancher Migranten, das, was diese Menschen hierzulande antun, und damit auch dem Ruf „braver“ Flüchtlinge schaden: Alles nur „Migrationspanik“? Was für eine Umkehrung der Realität!