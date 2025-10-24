Ende der Sperrstunde: Das Dorfcafé kehrt zurück

Pensionisten und Kartenrunde kehrt zurück

Der gelernte Koch und Kellner Hans Peter Legat kehrt mit Lebenspartnerin Karina Strohmayer an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Ihr Motto: „Wir sind wieder da! Alte Bekannte in bewährter Qualität.“ Das Dorfcafé ist auch ein Speiselokal: „Bei uns gibt es Backhendl, Pizza, Calamari und Burger.“ Der Dorfsaal ist der passende Rahmen für verschiedene Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Firmungen, Hochzeiten und Jahreshauptversammlungen.

Auch die Gäste melden sich zurück: „Die Pensionisten wollen sich wieder jede Woche bei uns treffen, auch die Kartenrunde hat sich angesagt“, erzählt Strohmayer. Das Dorfcafé soll auch zum Fanlokal der Pop- und Schlagerband Nordwand werden. Er wurde von Daniela und Hans-Jürgen Novak erst heuer gegründet und hat schon 75 Mitglieder. Die Eröffnungsfeier am Freitag ab 18 Uhr ist „ein kleiner Feiertag für Großradl und natürlich für ganz Eibiswald“, sagt Bürgermeister Andreas Thürschweller.