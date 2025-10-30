Jetzt braucht man schon zum Wandern einen Motor!

Das Hypershell X Pro wiegt rund 2 Kilogramm und liefert bis zu 800 Watt Schubkraft. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Terrain vier bis sechs Stunden oder eine Reichweite von bis 17,5 Kilometern. Der Preis liegt aktuell bei 1099 Euro.



Zusätzlich gibt es noch das Hypershell X Carbon mit einem Gewicht von 1,8 Kilogramm und das ebenso leichte Hypershell X Ultra, das jedoch 1000 Watt Schubkraft und eine Reichweite von 30 Kilometern bietet.