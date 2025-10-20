Heftiger Unfall mit zwei Verletzten beim Abbiegen

Am Montag gegen 12 Uhr nahm das Verhängnis seinen Lauf: Ein Richtung Wörgl fahrender Tscheche (36) bog von der Tiroler Straße mit einem Kleintransporter nach links in ein Gewerbegebiet ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 76-jährigen Einheimischen, der mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in Richtung Westen fuhr und rechts in das Gewerbegebiet einbog.