Heftiger Unfall mit zwei Verletzten beim Abbiegen

Da krachte es gehörig: Weil zwei Fahrzeuglenker am Montagmittag gleichzeitig von der Tiroler Bundesstraße in Radfeld abbiegen wollten, kam es zur Kollision. Zwei Insassen wurden dabei verletzt.
Am Montag gegen 12 Uhr nahm das Verhängnis seinen Lauf: Ein Richtung Wörgl fahrender Tscheche (36) bog von der Tiroler Straße mit einem Kleintransporter nach links in ein Gewerbegebiet ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 76-jährigen Einheimischen, der mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in Richtung Westen fuhr und rechts in das Gewerbegebiet einbog.
Einheimischer und Mann aus Gambia verletzt
Bei dem Unfall erlitten der 76-Jährige und ein 50-jähriger Gambier, der im Fahrzeug des 36-Jährigen mitfuhr, erhebliche Verletzungen. Sie wurden in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden bzw. Totalschaden.
