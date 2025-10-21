„Hitlers Exekutive“: Tyrannei bis Freiheitskampf

Der Polizeiapparat in Zeiten des Nationalsozialismus wird derzeit im Haus der Geschichte in St. Pölten in den Fokus gerückt. Mit der Schau „Hitlers Exekutive“ beleuchtet das Museum NÖ eine der tragenden Säulen der nationalsozialistischen Diktatur. Denn nur wenige Polizisten standen dem Regime damals kritisch gegenüber, vielmehr waren österreichische Polizisten und Gendarmen maßgeblich an der Verfolgung und Ermordung von Menschen beteiligt, erklärt etwa Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter im Haus der Geschichte, anlässlich der Ausstellungseröffnung Anfang Oktober.