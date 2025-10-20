"Was never pain-free"
The heel again! Ofner has to end his season
It was to be feared after the cancellation for Vienna, now it's official: Sebastian Ofner has to end his season. The Austrian tennis pro explained that his left heel has been causing him severe pain again for weeks. "It even hurts when I walk around the apartment," said the Styrian.
He had fought his way back brilliantly this year after heel surgery, reaching the third round at Wimbledon, for example. But now Ofner opened up: "I've had problems all year, I've never played without pain."
In the last few months, however, it became too much. It had already been difficult to endure in North America, and no longer at all in Shanghai and Stockholm. "My body showed me that I couldn't do it anymore," said Ofner, who is suffering from bone marrow edema in his heel with intense leg skin irritation.
Possible MRI therapy
He now has to take a break for at least a month and a half. If it is due to bone marrow edema, he also wants to try MRI therapy. "Good results have already been achieved with this," says Ofner, who hopes to be able to attack again at the start of next season.
