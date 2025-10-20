Mit 1,3 Promille mit Auto gegen Aufpralldämpfer

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Auto in der Nacht auf Montag auf der A25 in Richtung Wels. Gegen 0.30 Uhr wollte er eine kurze Pause machen und nahm die Zufahrt zum Parkplatz Pucking. Beim Zufahren auf den Parkplatz prallte der 57-Jährige mit seinem Wagen gegen den Anpralldämpfer.



Angegurtet war er auch nicht

Der Unfalllenker war nicht angegurtet und wurde bei dem Aufprall verletzt. Zudem ergab ein Alkotest einen Wert von 1,3 Promille. Der 57-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.