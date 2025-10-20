Mit 1,3 Promille mit Auto gegen Aufpralldämpfer

Er wollte eine kurze Rast machen – doch der nächtliche Aufenthalt auf einem Parkplatz der A25 bei Pucking dauerte dann doch deutlich länger als geplant: Mit 1,3 Promille krachte der Lenker (57) gegen einen Aufpralldämpfer.
Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Auto in der Nacht auf Montag auf der A25 in Richtung Wels. Gegen 0.30 Uhr wollte er eine kurze Pause machen und nahm die Zufahrt zum Parkplatz Pucking. Beim Zufahren auf den Parkplatz prallte der 57-Jährige mit seinem Wagen gegen den Anpralldämpfer.
Angegurtet war er auch nicht
Der Unfalllenker war nicht angegurtet und wurde bei dem Aufprall verletzt. Zudem ergab ein Alkotest einen Wert von 1,3 Promille. Der 57-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.
