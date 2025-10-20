Industrie fordert noch länger CO2-Freizertifikate

Milliarden als Gegenleistung für Luftverschmutzung

In den vergangenen 20 Jahren habe die Voest bereits 1,2 Mrd. Euro für Zertifikate im Gegenzug für ihren Schadstoffausstoß „in das Budget der Republik Österreich“ bezahlt, alleine im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 seien es 200 Mio. Euro gewesen. Durch das von der EU geplante Abschmelzen der Gratiszertifikate würden hier für den steigenden Zertifikatebedarf bis inklusive 2034 nochmals 1 bis 2 Mrd. Euro auflaufen. Investitionen für die weitere Transformation „wären wirtschaftlich nicht mehr möglich“, so der Konzern. Wichtige Prozessschritte der Produktion könnten nicht mehr in Österreich erfolgen. Abwanderung steht im Raum.