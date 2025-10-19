Vorteilswelt
29-Jähriger verletzt

Ausritt ohne Motorrad-Schein endete im Krankenhaus

Tirol
19.10.2025 21:30
Der Unfalllenker wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
Der Unfalllenker wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert.(Bild: Birbaumer Christof)

Dass es einen Grund gibt, warum man für das Fahren von Motorrädern einen Führerschein braucht, musste ein 29-Jähriger in Mils bei Hall in Tirol am Sonntag schmerzhaft erfahren, als er bei einer Probefahrt stürzte. Vor Ort musste die Polizei feststellen, dass auch der Besitzer des Zweirades nicht mit diesem fahren darf.

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in Mils. Obwohl er keinen Führerschein dafür besitzt, wollte der 29-Jährige mit dem Motorrad eine Probefahrt machen. Doch beim Beschleunigen auf dem Parkplatz verlor er, wie er der Polizei gegenüber angab, die Kontrolle über die Maschine und stürzte. 

Zitat Icon

Das Motorrad wurde stark beschädigt, wodurch eine größere Menge Öl ausgetreten ist, welches von der Feuerwehr gebunden werden konnte.

Die Polizei in einer Aussendung

Der Mann wurde verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Auch die Feuerwehr musste ausrücken, denn das stark beschädigte Motorrad hatte eine größere Menge Öl verloren. 

Auch Zulassungsbesitzer ohne Führerschein
Ebenfalls zu tun hatte die Polizei, denn im Zuge der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der 27-jährige Besitzer des Motorrades – ebenso wie der Lenker – überhaupt keinen Führerschein besitzt. Auf beide Männer kommen nun Anzeigen zu.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

