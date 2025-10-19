Ausritt ohne Motorrad-Schein endete im Krankenhaus

Dass es einen Grund gibt, warum man für das Fahren von Motorrädern einen Führerschein braucht, musste ein 29-Jähriger in Mils bei Hall in Tirol am Sonntag schmerzhaft erfahren, als er bei einer Probefahrt stürzte. Vor Ort musste die Polizei feststellen, dass auch der Besitzer des Zweirades nicht mit diesem fahren darf.