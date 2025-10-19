Kein goldenes Händchen | Vor der Haustür

Vor der Haustür. Und was teilt der Umwelt- und Landwirtschaftsminister mit? Vor allem Formales: Es handle sich hier nicht um Kantinen des Landwirtschaftsministeriums, vielmehr seien am Standort Stubenring zwei weitere Ministerien untergebracht, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Macht das irgendetwas besser? Auch dem Wirtschafts- und das Gesundheits- und Konsumentenschutzministerium würde es gut anstehen, für mehr österreichische, gesunde Produkte in den Ministeriumskantinen zu sorgen. Während das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium als Rechtfertigung angibt, keinerlei Einfluss auf die Auswahl der Kantineure „und allfällige Vorgaben zum Bezug der Lebensmittel“ zu haben, pocht man gleichzeitig darauf, dass sich „Bundesminister Norbert Totschnig auch über den eigenen Einflussbereich hinaus seit vielen Jahren in jeglicher Hinsicht auf EU-Ebene, im Bund und regional intensiv für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern einsetzt und selbstverständlich auch dafür, den Bezug von österreichischen Lebensmitteln zu stärken“. Vor der eigenen Haustüre – da scheitert er. Ob er EU-weit erfolgreicher ist?