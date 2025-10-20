Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seien Sie jetzt stark!

Die Schwarzwaldklinik öffnete vor 40 Jahren

Unterhaltung
20.10.2025 06:00
Klausjürgen Wussow (M.) mit dem Schwarzwald-Team
Klausjürgen Wussow (M.) mit dem Schwarzwald-Team(Bild: Dirk Bartling)

„Die Schwarzwaldklinik“ öffente vor 40 Jahren erstmals ihre Ordination! Es folgten 73 Folgen voller Dramen, Liebschaften und Skandale. Die Kultserie um Klausjürgen Wussow wird auch heute noch gerne gesehen. Wie es mit einer Neuauflage aussieht, weiß die „Krone“ ...

0 Kommentare

Ein Serienklassiker feiert Geburtstag: Am kommenden Mittwoch, dem 22. Oktober, ist es 40 Jahre her, seit das erste Mal „Die Schwarzwaldklinik“ beim ZDF über die Bildschirme flimmerte. Die Sendung mit Stars wie Klausjürgen Wussow (2007) als Chefarzt Klaus Brinkmann und Gaby Dohm als Schwester Christa zeigte den Krankenhausalltag vor malerischer Kulisse und sparte natürlich auch nicht bei den zwischenmenschlichen Dramen.

Dramen außerhalb des Behandlungsraums fesselten die Zuschauer ebenso.
Dramen außerhalb des Behandlungsraums fesselten die Zuschauer ebenso.(Bild: ORF / FIRST LOOK)

Ein Mix, der vor 40 Jahren noch neu war – später schossen ähnliche Formate wie „Emergency Room“ oder „Grey’s Anatomy“ wie Pilze aus dem Boden. Arzt- und Krankenhausserien bleiben bis heute ein beliebtes Genre. „Die Schwarzwaldklinik“ wurde im Jahr 1989 zwar nach 73 Folgen eingestellt, jedoch folgten im Jahr 2005 noch zwei Sonderausgaben. 

Lesen Sie auch:
Michael Hayböck ist künftig für den ORF im Einsatz. 
Neues Abenteuer
Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Adler wechselt zum ORF
16.10.2025
„Krone“-Interview
Jungstar Stefan Gorski brilliert in ORF-Premiere
18.10.2025
„Komme sicher wieder“
Nach ORF-Aus: So plant Brezina sein Comeback
14.10.2025

Noch immer ein Millionenpublikum
Die Sendung genießt bis heute Kultstatus und hat weiterhin viele Fans. Im Jahr 2024 kam sie in der ZDF-Mediathek auf im Schnitt 641.000 Klicks pro Monat, im vergangenen Dezember waren es sogar 1,61 Millionen Klicks. Trotzdem ist beim ZDF nichts zum 40-Jahr-Jubiläum geplant, auch eine Neuauflage wird es nicht geben, obwohl viele Zuschauer bestimmt gerne noch einmal Patienten der legendären Klinik wären. Vielleicht dann zum 50. Geburtstag ...

Aber seien Sie getröstet: Wen jetzt die Nostalgie gepackt hat, der kann unter https://www.zdf.de/serien/die-schwarzwaldklinik-198 wieder reinschauen.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
95.803 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
88.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
81.546 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf