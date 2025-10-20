Die Schwarzwaldklinik öffnete vor 40 Jahren

Noch immer ein Millionenpublikum

Die Sendung genießt bis heute Kultstatus und hat weiterhin viele Fans. Im Jahr 2024 kam sie in der ZDF-Mediathek auf im Schnitt 641.000 Klicks pro Monat, im vergangenen Dezember waren es sogar 1,61 Millionen Klicks. Trotzdem ist beim ZDF nichts zum 40-Jahr-Jubiläum geplant, auch eine Neuauflage wird es nicht geben, obwohl viele Zuschauer bestimmt gerne noch einmal Patienten der legendären Klinik wären. Vielleicht dann zum 50. Geburtstag ...