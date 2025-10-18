Jungstar Stefan Gorski brilliert in ORF-Premiere

In manchen Szenen wirkt Lisky besonders charmant und zuweilen etwas manipulativ. Zieht er die Psychiaterin nicht doch auch geschickt auf seine Seite?

Ich habe das nicht so gewertet, finde es aber spannend, dass Sie das so sehen. Er versucht sie weder durch Scham, noch durch andere Techniken zu manipulieren – ganz im Gegenteil. Es war Absicht ihn so zu spielen, dass er sich ihr gegenüber sehr stur und wie ein Kind zeigen darf. So kann er diese Form von kindlicher Sensibilität erstmals in seinem Leben sichtbar machen – das ist auch die größte Diskrepanz zu der Version, die er am Anfang des Films darstellt. Da hat er „Schwäche“ und Vulnerabilität nicht zugelassen, was eine Folge von Missmut und fehlendem Vertrauen in die Menschen in seiner Umgebung ist. Wenn man die Metapher des Films heranzieht, traut er sich bei Dr. Eckart vom Skorpion zum Frosch zu werden. Er hält sich für einen Skorpion, womit einhergeht, dass er niemandem vertraut. Es ist ein Schutzmechanismus, weil er von niemandem übergangen werden möchte. Um mit Menschen in Verbindung treten zu können, muss er den Schutzpanzer aber ablegen und das birgt immer ein gewisses Risiko. Dann setzen wir uns Konflikten und Schmerzen aus und dazu ist er bei Dr. Eckart das erste Mal bereit.