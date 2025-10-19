Ein Brückenbauer zwischen den Musikwelten

Geboren am 18. 9. 1885 in Agdschabedi, erhielt er seine musikalische Ausbildung in St. Petersburg und Moskau.

1920 gründete er in Baku das Staatliche Konservatorium, außerdem ein Volksinstrumente- sowie ein Sinfonieorchester. Er schrieb neben Opern, musikalische Komödien, Ouvertüren, Klavierstücke, Lieder etc.

Er gilt als Visionär, der Aserbaidschan auf die Weltbühne der Musik brachte.