Hülkenberg surprises
LIVE: Red flag at the only practice session for the US GP
Lando Norris has opened the Grand Prix weekend in Austin, Texas, with the fastest time in practice!
The McLaren driver was 0.255 seconds faster than the German Nico Hülkenberg in the Sauber on the Circuit of The Americas in temperatures of over 30 degrees Celsius at times.
World championship leader Oscar Piastri in the second McLaren set the third-fastest lap in the only practice session on Friday.
Verstappen in fifth place
Fernando Alonso finished fourth in his Aston Martin, while world champion Max Verstappen came fifth in his Red Bull.
Singapore winner George Russell was the better of the two Mercedes drivers in seventh, with his former team-mate Lewis Hamilton in the Ferrari immediately behind him.
Leclerc last, 2.786 seconds behind
His team rival Charles Leclerc was last, 2.786 seconds behind.
McLaren has already mathematically won the constructors' world championship. Piastri is 22 points ahead of Norris in the drivers' standings.
The stable duel was recently rekindled in Singapore by a fierce duel between the two.
Theoretically, Verstappen still has a chance of winning the championship again, given the 63-point deficit.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
