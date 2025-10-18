Kirchlicher Ankick für neuen Campus Borromäum

Rund 1000 Schüler des Erzbischöflichen Privatgymnasium Borromäum und der Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg (BAfEP) werden künftig auf dem neuen gemeinsamen Bildungscampus unterrichtet. Beide Bildungseinrichtungen sollen künftig von der Nähe zueinander profitieren.
Am Rande der feierlichen Eröffnung des neuen Bildungscampus Borromäum wurde Erzbischof Franz Lackner (69) für ein paar Minuten selber wieder zum Kind. An der Seite von ein paar Schülern des Borromäums zeigte er sich Freitagvormittag sportlich und stellte sein fußballerisches Können unter Beweis. „Turnen war damals mein Lieblingsfach in der Schule, ansonsten war ich leider kein guter Schüler“, bekannte der Erzbischof.
Den rund 1000 Schülern des Erzbischöflichen Privatgymnasium Borromäum und der angrenzenden Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg (BAfEP) soll es anders ergehen. Dafür wurde mit dem Um- und Ausbau des neuen Bildungscampus die Basis geschaffen. Beide Bildungseinrichtungen sollen künftig von der Nähe zueinander profitieren.
Die BAfEP war zuvor in der Schwarzstraße angesiedelt. Wegen künftiger Wohnbauvorhaben auf dem bisherigen Grundstück mussten sie von dort weichen.
20 Reihenhäuser passen in die neue Sporthalle
Am neuen Campus Borromäum will man nun Synergien schaffen zwischen Schülern auf der einen Seite und angehenden Kindergartenpädagogen auf der anderen Seite. Gelingen soll dies anderem durch die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten – etwa Bibliothek, Küche, Speisesaal, Mehrzweckraum und riesiger Sporthalle. Letztere ist übrigens so groß, dass darin 20 Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von rund 120 Quadratmetern Platz hätten.
Auch sonst präsentieren sich die baulichen Fakten gigantisch: Auf dem Flachdach sind etwa 440 PV-Module verbaut. Beim neu erbauten BAfEP-Gebäude wurde das Holz von rund 730 Bäumen aus der Steiermark verwendet.
„Das neue Raumgefühl lädt dazu ein, Bildung im Sinne der Zukunft zu ermöglichen und zu leben“, sagte der scheidende Direktor Johannes Gruchmann-Bernau.
Das alles hat aber seinen Preis: rund 43 Millionen Euro. Finanziert wurden diese je zu einem Drittel von Bund, Land und Erzdiözese.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.