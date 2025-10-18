Kirchlicher Ankick für neuen Campus Borromäum

20 Reihenhäuser passen in die neue Sporthalle

Am neuen Campus Borromäum will man nun Synergien schaffen zwischen Schülern auf der einen Seite und angehenden Kindergartenpädagogen auf der anderen Seite. Gelingen soll dies anderem durch die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten – etwa Bibliothek, Küche, Speisesaal, Mehrzweckraum und riesiger Sporthalle. Letztere ist übrigens so groß, dass darin 20 Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von rund 120 Quadratmetern Platz hätten.