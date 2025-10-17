Drogen verschluckt: Dealer-Duo in Lebensgefahr

Gesundheitszustand der Männer überwacht

Die Polizei vermutete, dass sie die Drogen, die sie bei sich trugen, verschluckt hatten. Die Rettung wurde alarmiert, da ein verschlucktes Drogenpäckchen lebensgefährlich werden kann, wenn es sich im Bauch öffnet. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, wo ihr Gesundheitszustand überwacht und überprüft wurde, ob sie tatsächlich Suchtmittel geschluckt hatten.