Während Festnahme

Drogen verschluckt: Dealer-Duo in Lebensgefahr

Wien
17.10.2025 12:29
Die Tatverdächtigen wurden in der Justizanstalt überwacht, da sie zuvor womöglich Suchtgift ...
Die Tatverdächtigen wurden in der Justizanstalt überwacht, da sie zuvor womöglich Suchtgift geschluckt hatten.(Bild: Birbaumer Christof)

Am Rennbahnweg in Wien-Landstraße beobachteten Polizisten am Donnerstagvormittag zwei Männer, die gerade den Verkauf von Drogen abwickelten. Sofort wurde das Duo festgenommen. Doch während die beiden abgeführt wurden, begannen die Männer plötzlich heftig zu schlucken ...

Die beiden Männer – ein 26- und ein 31-jähriger Nigerianer – wurden just in dem Moment erwischt, als sie Drogen verkaufen wollten. Beide wurden festgenommen und abgeführt. Während der Festnahme begannen die Männer plötzlich heftig zu schlucken.

Gesundheitszustand der Männer überwacht
Die Polizei vermutete, dass sie die Drogen, die sie bei sich trugen, verschluckt hatten. Die Rettung wurde alarmiert, da ein verschlucktes Drogenpäckchen lebensgefährlich werden kann, wenn es sich im Bauch öffnet. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, wo ihr Gesundheitszustand überwacht und überprüft wurde, ob sie tatsächlich Suchtmittel geschluckt hatten.

Bei den Männern wurden schließlich rund 1,4 Gramm Kokain, 1,6 Gramm Heroin und 215 Euro Bargeld sichergestellt.

Wien
Folgen Sie uns auf