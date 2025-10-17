65-Tonnen „Schwergewicht“ darf nicht weiterfahren

Fahrer wurde angezeigt

Doch für die Polizei sah der Laster viel zu überladen aus. Und tatsächlich: Eine Verwiegung ergab ein Gesamtgewicht von 65.120 Kilogramm – um 21.120 Kilogramm zu viel! Das könne eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, weil der Bremsweg viel länger ist als sonst und die Fahrzeugachsen extrem beansprucht werden.