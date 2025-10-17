65-Tonnen „Schwergewicht“ darf nicht weiterfahren

Satte 21 Tonnen zu viel wog ein Lkw am Donnerstag als er gerade auf der Bundesstraße 45 unterwegs war. Normalerweise darf maximal eine Menge von 44 Tonnen transportiert werden.
Für einen 48-jährigen Chauffeur aus dem Bezirk Mistelbach endete am Donnerstag ein Holz-Transport bei der Polizeikontrolle. Als er um 16.10 Uhr mit einem mit Rundholz beladenen Lkw samt Anhänger auf der B 45 unterwegs war, kontrollierte ihn die Polizei. Eigentlich war der Holz-Transporter aus Laa an der Thaya kommend in Richtung Retz unterwegs.
Fahrer wurde angezeigt
Doch für die Polizei sah der Laster viel zu überladen aus. Und tatsächlich: Eine Verwiegung ergab ein Gesamtgewicht von 65.120 Kilogramm – um 21.120 Kilogramm zu viel! Das könne eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, weil der Bremsweg viel länger ist als sonst und die Fahrzeugachsen extrem beansprucht werden.
Die Weiterfahrt war sofort vorbei – erst wenn das Fahrzeug wieder vorschriftsmäßig beladen ist, dürfte der Lenker weiterfahren. Die Polizei leitete eine Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde ein.
