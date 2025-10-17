1000 Euro wert: Dieb nimmt Mountainbike ins Visier

Großer Ärger für den Besitzer (60) eines Mountainbikes in Innsbruck. Ein dreister Dieb stahl ihm das Gefährt, obwohl er es abgesperrt hatte. Das Bike hatte einen Wert von rund 1000 Euro.
Zugeschlagen hat der Täter am Donnerstag zwischen 17.30 und 21.15 Uhr. Ins Visier nahm er ein Mountainbike, das im Stadtteil Reichenau vor einer Sporthalle abgestellt war. Laut Polizei war das Bike abgesperrt.
„Dem 60-jährigen Besitzer entstand ein Schaden von etwas mehr als 1000 Euro“, rechnen die Ermittler vor.
