Bald-Papa hört auf

Schlussstrich! Walder „will kein Invalide sein“

Ski Alpin
16.10.2025 06:47
Christian Walder und Stephanie Venier konzentrieren sich jetzt voll und ganz aufs Familienleben.
Christian Walder und Stephanie Venier konzentrieren sich jetzt voll und ganz aufs Familienleben.(Bild: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Knapp zehn Jahre nach seinem Weltcup-Debüt hat Christian Walder sein Karriereende bekannt gegeben. Der von mehreren Verletzungen zurückgeworfene Kärntner macht es Ehefrau Stephanie Venier gleich und zieht einen Schlussstrich. Der Speed-Spezialist wolle kein Invalide sein. 

0 Kommentare

Nach zwei Kreuzbandrissen, zwei Bandscheibenvorfällen, mehreren Schulterluxationen und Meniskusverletzungen hängt Walder die Skier endgültig an den Nagel. 

Podium in Val d‘Isere
Am 18. Dezember 2015 hatte der gebürtige Villacher in Gröden sein Weltcup-Debüt gegeben, fünf Jahre später raste er im Super-G von Val d‘Isere als Dritter aufs Stockerl.

Im Dezember 2020 schaffte es Walder im Super-G von Val d‘Isere aufs Podest.
Im Dezember 2020 schaffte es Walder im Super-G von Val d‘Isere aufs Podest.(Bild: GEPA)

Auch nach seinem aktiven Karriereende will Walder dem österreichischen Skisport treu bleiben, neben einer Anstellung als Revierinspektor bei der Polizei in Millstatt ist der 34-Jährige als sportlicher Leiter im Kärntner Skiverband im Bereich Ski Alpin tätig. 

Lesen Sie auch:
Weltmeisterin im Talk
Wie geht‘s dem Butzi, Stephanie Venier?
08.10.2025

Vor allem privat kommt eine spannende Zeit auf den Kärtner zu. Nach der Hochzeit im Sommer werden Walder und seine Ehefrau Stephanie Venier nächstes Jahr erstmals Eltern.

Porträt von krone Sport
krone Sport
