Kritik und Babyglück: Ski-Oldie beendet Karriere!

Schon Ende Jänner in Schladming hatte er mit einem Kuss in den Schnee für Spekulationen gesorgt, dass er bald aufhören würde. „Danke Schladming. Ich werde dich vermissen“, schrieb Gross damals auf Instagram. Nun ist es offiziell. Der Slalom im norwegischen Hafjell am vergangenen Wochenende sei sein „letztes Rennen“ gewesen, wird Gross in einer Mitteilung des Italienischen Ski-Verbandes (FISI) zitiert. Ein Abschied, der dem 38-Jährigen nicht leicht fällt und er spart nicht mit Kritik. „Ich hatte erwartet, dass ich nach so vielen Jahren im Team anders behandelt würde, und es machte mir keinen Spaß mehr. All dies hat mich zu der Entscheidung bewogen, zurückzutreten und meine Karriere zu beenden. Aus Liebe zu diesem Sport hätte ich noch fünf weitere Saisons durchgehalten. Aber um gut zu arbeiten, braucht man Motivation, die war bei mir nicht mehr da.“