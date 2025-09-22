Verletzungspech zwingt ÖSV-Talent zum Karriereende

„Herz und Körper sprechen nicht mehr dieselbe Sprache“

„Skifahren war schon immer mehr als nur ein Sport – es ist meine größte Liebe. Es hat mir pure Freude bereitet, unvergessliche Erinnerungen, Freundschaften, die bleiben, inspirierende Trainer, die mich geprägt haben. Aber es hat auch viel gekostet: Schmerzen, Risiken, endlose Reha und Tränen. Es ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber mein Herz und mein Körper sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Das zu akzeptieren und meinen Traum loszulassen tut weh, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung für meine Gesundheit ist“, so die Athletin vom SK Telfs.