„Moment gekommen“ – ÖSV-Läuferin beendet Karriere!

Fünf Top-Ten-Plätze

Reisinger feierte ihr Weltcup-Debüt 2015 in Lake Louise und fuhr insgesamt fünfmal in die Top Ten. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie 2021 mit Rang sechs bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. In den letzten Jahren wurde sie jedoch immer wieder von schweren Verletzungen ausgebremst. Ihr letztes Weltcup-Rennen bestritt Reisinger im Dezember 2023 in St. Moritz – dort stürzte sie und zog sich erneut einen Kreuzbandriss zu.