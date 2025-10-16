Reiterin (60) von Pferd gegen Türrahmen gestoßen

Der Ausritt mit dem Pferd endete für eine Tirolerin (60) im Bezirk Reutte mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Als die Frau das Tier in die Box bringen wollte, wurde sie gegen den Türrahmen gestoßen. Ein Notarzt musste anrücken.
Zu dem Zwischenfall kam es gegen 18 Uhr. Die 60-Jährige führte ihr Pferd auf einer Koppel in Reutte in eine Pferdebox. „Dabei geriet sie zwischen Pferd und Tür und wurde gegen den Türrahmen aus Metall gestoßen“, heißt es von den Ermittlern.
Auch Notarzt vor Ort
Folglich stürzte die Reiterin zu Boden und blieb regungslos liegen. Rettung und Notarzt eilten herbei und führten die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde die Schwerverletzte in das Krankenhaus Reutte gebracht.
