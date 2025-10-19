Austria strauchelt! Aber Chef kommt im Maserati

Der Klub strauchelt bekanntlich finanziell, aber Austria Klagenfurts Sportchef fährt stets mit seinem Luxus-Auto vor. Was vor allem den eigenen Nachwuchs-Trainern, die nach wie vor auf Gehälter warten, sauer aufstößt. Und: Das Kriminalamt rief an. . .
Verkehrte Welten bei Zweitligist Austria Klagenfurt. Die finanziellen Troubles dominieren bekanntlich seit Monaten das Geschehen und verspätete Zahlungen gehören mehr oder weniger schon zur Tagesordnung. Auch, wenn die Nachwuchstrainer nun immerhin drei der offenen sechs Gehälter überwiesen bekommen haben, muss man weiterhin um die Zukunft des violetten Traditionsklubs bangen. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.