Und die Kripo rief an

Austria strauchelt! Aber Chef kommt im Maserati

Sport-Nachrichten
19.10.2025 06:59
Der Klub hat kaum Kohle – aber der Geschäftsführer parkt seinen Maserati vor dem Stadion.
Der Klub hat kaum Kohle – aber der Geschäftsführer parkt seinen Maserati vor dem Stadion.(Bild: Christof Santner/Claudio Trevisan)

Der Klub strauchelt bekanntlich finanziell, aber Austria Klagenfurts Sportchef fährt stets mit seinem Luxus-Auto vor. Was vor allem den eigenen Nachwuchs-Trainern, die nach wie vor auf Gehälter warten, sauer aufstößt. Und: Das Kriminalamt rief an. . .

0 Kommentare

Verkehrte Welten bei Zweitligist Austria Klagenfurt. Die finanziellen Troubles dominieren bekanntlich seit Monaten das Geschehen und verspätete Zahlungen gehören mehr oder weniger schon zur Tagesordnung. Auch, wenn die Nachwuchstrainer nun immerhin drei der offenen sechs Gehälter überwiesen bekommen haben, muss man weiterhin um die Zukunft des violetten Traditionsklubs bangen. . .

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading
