Austria strauchelt! Aber Chef kommt im Maserati

Verkehrte Welten bei Zweitligist Austria Klagenfurt. Die finanziellen Troubles dominieren bekanntlich seit Monaten das Geschehen und verspätete Zahlungen gehören mehr oder weniger schon zur Tagesordnung. Auch, wenn die Nachwuchstrainer nun immerhin drei der offenen sechs Gehälter überwiesen bekommen haben, muss man weiterhin um die Zukunft des violetten Traditionsklubs bangen. . .