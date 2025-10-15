Vorteilswelt
Hatte sich erschreckt

Pferd in Fluss gestürzt: Tierische Rettungsaktion

Tirol
15.10.2025 12:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Petra Fischer - stock.adobe.com)

Nicht alltäglich war der Notruf, der eine Freiwillige Feuerwehr im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Dienstag erreichte: In Unterperfuss war ein Pferd rückwärts in einen Fluss gestürzt. Die Reiterin hatte Alarm geschlagen.

Die 24-Jährige ritt gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pferd die Melach – dabei handelt es sich um einen Nebenfluss des Inns – in Unterperfuss entlang, als sich das Tier aus unbekannter Ursache plötzlich erschrak.

Laut Polizei sprang das Tier zunächst nach hinten auf und stürzte schließlich rückwärts. Der Reiterin gelang es noch, abzuspringen – sie blieb unverletzt. Ihr Pferd allerdings landete im Fluss.

Zur Rettung des Tieres rückten die Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie ein Tierarzt aus.

Die Polizei in einer Aussendung

Glimpfliches Ende
Die junge Frau setzte einen Notruf ab, worauf die Feuerwehr und ein Tierarzt anrückten. Zwei Einsatzkräfte führten das Tier bis zu der Stelle, wo die Melach in den Inn fließt, wo es schließlich herausgebracht werden konnte. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
